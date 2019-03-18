До 30 марта 2019 года на территории Динского района проводится профилактическое мероприятие "Должник". Его целью является сокращение дебиторской задолженности, взыскание административных штрафов, наложенных должностными лицами отдела МВД России по Динскому району. Неуплата штрафа в срок имеет свои последствия. Ответственность за неуплату штрафа предусмотрена ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФ об АП).

Административный штраф должен быть уплачен лицом не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Неуплата административного штрафа в срок влечет за собой последствия, предусмотренные ст. 20.25 КРФ об АП. Если штраф не оплачен в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа. Пристав при поступлении дела должен предложить добровольно оплатить штраф.

"В случае отказа от добровольной оплаты с вас взыщут исполнительный сбор, который составляет не менее 7 % от суммы штрафа, но не менее 500 руб. Согласно п. 1 ст. 31.9 КРФ об АП. Чтобы не получить последствия за неуплату административных штрафов в срок, своевременно оплачивайте их и храните квитанции. Если информации об оплате не будет в информационной системе, то у вас будет подтверждение того, что правонарушения, предусмотренного ст. 20.25 КРФ об АП, вы не совершали", - сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.