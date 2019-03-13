Профилактика: Что делать если обнаружили «закладку»?

Сегодня наркоторговцы часто предлагают свои услуги через интернет и реализуют товар методом так называемых «закладок». Преступления, связанные с наркотиками - из разряда тяжких, и санкции по ним крайне суровые. Согласно статье 228.1 УК РФ, действия курьеров-закладчиков расцениваются как незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В зависимости от объема сбываемых веществ, статья предусматривает наказание в качестве лишения свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы.

Что такое закладка?

Закладка с наркотиком представляет собой небольшой, герметично запечатанный пакет, который можно поместить в ладошку. Иногда к пакету прикладывают магнит, чтобы без труда крепить к любым металлоконструкциям.

Где прячут закладки?

Изобретательные продавцы прячут свой товар или «закладки» в общественных местах, дворах многоквартирных домов, в клумбах, детских песочницах. В зимнее время часто используют подъезды и лестничные площадки многоэтажных домов — прячут «закладки» под периллами и откосами подоконников, в наличниках, кабель-каналах, электрощитках и горшках с цветами.

Как распознать закладчика?

Чтобы не подставляться лично и обрабатывать много заказов, продавец нанимает армию закладчиков («кладменов»). Какие – либо внешние особенности закладчика выделить сложно. Распознать закладчика можно по его действиям: «кладмен» пытается что-то спрятать в легкодоступном, но малопроходимом общественном месте, после чего обязательно его фотографирует, чтобы впоследствии передать фото потребителям наркотиков.

Как обезопасить свой дом от закладок и закладчиков

Вот по каким признакам можно понять, что ваш подъезд используют курьеры-закладчики:

- неадекватные незнакомые люди на лестничной площадке, которые что-то ищут; - открытые электрощитки; - сломанный доводчик; - вскрытые кабель-каналы; - перевернутые горшки с цветами, перекопанная земля в этих горшках; - бумажки и пакеты 8x4, разбросанные по подъезду; - частые звонки в домофон с просьбой открыть дверь от незнакомых людей.





Что делать если обнаружили «закладку»?

Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки, обязательно сообщите об этом в полицию по каналам связи 102, 112 или по телефону (886162)6-15-94.

- До приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос. номера транспортных средств, на которых они передвигаются.

- Ни в коем случае не берите «закладку» в руки. Вы же не знаете, что там лежит! А может быть, вещество ядовито. Кроме того, осматривая нетронутую «закладку», полиция может снять отпечатки пальцев злоумышленника.

"Благодаря активности граждан, правоохранительные органы уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны и обязательно разъясните детям, как себя вести при обнаружении «закладок»", - сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району.