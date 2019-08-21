Программа мероприятий ко Дню Государственного флага России

Программа мероприятий ко Дню Государственного флага России
Фото: stsmile.ru

Программа мероприятий ко Дню Государственного флага России

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3 часа назад 22 августаДень государственного флага РоссииДинской районПлан мероприятий

Станица Пластуновская

Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Символы Родины».

Когда? 20.08.2019 - 25.08.2019.

Где? Дом культуры ст. Пластуновской, ул. Красная, 180.


Станица Динская

Выставка «День Российского флага».

Когда? 22.08.2019.

Где? Историко-краеведческий музей ст. Динской, ул. Красная, 86.


«Российские знамена» - беседа.

Когда? 22.08.2019 в 10:00.

Где? Детская библиотека ст. Динской, ул. Красная, 88.


«Гордо реет флаг державный» - экспресс-информация.

Когда? 22.08.2019 в 12:00.

Где? Библиотека мкр. Заречный ст. Динской, ул. Ульянова, 50.


«Флаг моего государства» - концерт и праздничный флэшмоб.

Когда? 22.08.2019 в 17:00.

Где? Фонтанная площадь ст.Динской.


Станица Старомышастовская

«Овеянный славой флаг наш и герб» - день информации.

Когда? 22.08.2019 в 10:00.

Где? Детская библиотека ст. Старомышастовской, ул. Советская, 61.


«День Российского флага – патриотизм, государственность» - викторина.

Когда? 22.08.2019 в 10:00.

Где? Сельская библиотека ст. Старомышастовской, ул. Советская, 61.


«Россия - Родина моя» - познавательная программа.

Когда? 22.08.2019.

Где? ДК ст. Старомышастовской, ул.Красная, 11. 


Станица Васюринская

«Равнение на флаг!» - исторический час.

Когда? 22.08.2019 в 10:40.

Где? Детская библиотека ст. Васюринской, ул. Ставского, 19.


«Гордо реет флаг державный» – путешествие в историю.

Когда? 22.08.2019 в 11:00.

Где? Сельская библиотека ст. Васюринской, ул. Луначарского, 85.


Игровая викторина «Мы Родиной своей горды».

Когда? 22.08.2019 в 17:00.

Где? Центральный парк станицы Васюринской.


Поселок Южный

«Белый, синий, красный – Родина моя прекрасна» - праздничный концерт.

Когда? 22.08.2019 в 17:00.

Где? Площадь у Дома культуры поселка Южного, ул. Советская, 31.


Поселок Агроном

«Все о флаге»- познавательная программа для детей.

Когда? 22.08.2019 в 11:00.

Где? Дом культуры пос. Агроном, ул. Почтовая, 1.


Станица Новотитаровская

«День Государственного флага» - интеллектуальная эстафета.

Когда? 22.08.2019 в 12:00.

Где? Детская библиотека им. Гайдара ст. Новотитаровской, ул. Луначарского, 169.


«Флаг державы – символ славы» - информационный час.

Когда? 22.08.2019 в 13:30.

Где? Сельская библиотека им. Горького ст. Новотитаровской, ул. Советская, 52.


«Святыня российской державы» - концерт.

Когда? 22.08.2019.

Где? Центральная площадь ст. Новотитаровской.


Станица Воронцовская

«Душа России в символах ее» - праздничное мероприятие.

Когда? 22.08.2019 в 16:00.

Где? Дом культуры ст. Воронцовской, ул. Пушкина 20.


Село Красносельское

«Великолепен русский флаг» - патриотическая информационно-познавательная игра-викторина.

Когда? 23.08.2019 в 11:00.

Где? Дом культуры с. Красносельского, ул. Ленина, 1"Д". 


«Люблю тебя, моя Россия!» - выставка детского творчества.

Когда? 23.08.2019 в 11:00.

Где? Дом культуры с. Красносельского, ул. Ленина, 1 "Д". 

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