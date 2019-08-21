Программа мероприятий ко Дню Государственного флага России
Станица Пластуновская
Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Символы Родины».
Когда? 20.08.2019 - 25.08.2019.
Где? Дом культуры ст. Пластуновской, ул. Красная, 180.
Станица Динская
Выставка «День Российского флага».
Когда? 22.08.2019.
Где? Историко-краеведческий музей ст. Динской, ул. Красная, 86.
«Российские знамена» - беседа.
Когда? 22.08.2019 в 10:00.
Где? Детская библиотека ст. Динской, ул. Красная, 88.
«Гордо реет флаг державный» - экспресс-информация.
Когда? 22.08.2019 в 12:00.
Где? Библиотека мкр. Заречный ст. Динской, ул. Ульянова, 50.
«Флаг моего государства» - концерт и праздничный флэшмоб.
Когда? 22.08.2019 в 17:00.
Где? Фонтанная площадь ст.Динской.
Станица Старомышастовская
«Овеянный славой флаг наш и герб» - день информации.
Когда? 22.08.2019 в 10:00.
Где? Детская библиотека ст. Старомышастовской, ул. Советская, 61.
«День Российского флага – патриотизм, государственность» - викторина.
Когда? 22.08.2019 в 10:00.
Где? Сельская библиотека ст. Старомышастовской, ул. Советская, 61.
«Россия - Родина моя» - познавательная программа.
Когда? 22.08.2019.
Где? ДК ст. Старомышастовской, ул.Красная, 11.
Станица Васюринская
«Равнение на флаг!» - исторический час.
Когда? 22.08.2019 в 10:40.
Где? Детская библиотека ст. Васюринской, ул. Ставского, 19.
«Гордо реет флаг державный» – путешествие в историю.
Когда? 22.08.2019 в 11:00.
Где? Сельская библиотека ст. Васюринской, ул. Луначарского, 85.
Игровая викторина «Мы Родиной своей горды».
Когда? 22.08.2019 в 17:00.
Где? Центральный парк станицы Васюринской.
Поселок Южный
«Белый, синий, красный – Родина моя прекрасна» - праздничный концерт.
Когда? 22.08.2019 в 17:00.
Где? Площадь у Дома культуры поселка Южного, ул. Советская, 31.
Поселок Агроном
«Все о флаге»- познавательная программа для детей.
Когда? 22.08.2019 в 11:00.
Где? Дом культуры пос. Агроном, ул. Почтовая, 1.
Станица Новотитаровская
«День Государственного флага» - интеллектуальная эстафета.
Когда? 22.08.2019 в 12:00.
Где? Детская библиотека им. Гайдара ст. Новотитаровской, ул. Луначарского, 169.
«Флаг державы – символ славы» - информационный час.
Когда? 22.08.2019 в 13:30.
Где? Сельская библиотека им. Горького ст. Новотитаровской, ул. Советская, 52.
«Святыня российской державы» - концерт.
Когда? 22.08.2019.
Где? Центральная площадь ст. Новотитаровской.
Станица Воронцовская
«Душа России в символах ее» - праздничное мероприятие.
Когда? 22.08.2019 в 16:00.
Где? Дом культуры ст. Воронцовской, ул. Пушкина 20.
Село Красносельское
«Великолепен русский флаг» - патриотическая информационно-познавательная игра-викторина.
Когда? 23.08.2019 в 11:00.
Где? Дом культуры с. Красносельского, ул. Ленина, 1"Д".
«Люблю тебя, моя Россия!» - выставка детского творчества.
Когда? 23.08.2019 в 11:00.
Где? Дом культуры с. Красносельского, ул. Ленина, 1 "Д".
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