Программа мероприятий ко Дню Нововеличковской

Программа мероприятий ко Дню Нововеличковской
Фото: официальный сайт Нововеличковского сельского поселения

Программа мероприятий ко Дню Нововеличковской

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10 часов назад 194 года НововеличковскойГазета РВСДень Нововеличковского сельского поселенияДень НововеличковскойДинской районНововеличковскаяНовости Динского районаПрограмма мероприятий

28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу: 28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу:

15:00 — «Веселые старты».

16:00 — парад первоклассников (центральная площадь).

16:30 — детская дискотека.

17:00 — торжественная часть, чествование жителей станицы, концерт.

18:00 — открытие скейт-площадки.

19:30 — концертная программа Анис».

21:00 — выступление коллектива «Голоса Кубани».

22:00 — праздничный салют.

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