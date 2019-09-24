Программа мероприятий ко Дню Нововеличковской

28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу: 28 сентября Нововеличковское сельское поселение отметит 194-летие со дня образования. В честь этого дня в станице подготовили праздничную программу:

15:00 — «Веселые старты».

16:00 — парад первоклассников (центральная площадь).

16:30 — детская дискотека.

17:00 — торжественная часть, чествование жителей станицы, концерт.

18:00 — открытие скейт-площадки.

19:30 — концертная программа Анис».

21:00 — выступление коллектива «Голоса Кубани».

22:00 — праздничный салют.