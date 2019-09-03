Программа мероприятий на День села Первореченского

Программа мероприятий на День села Первореченского
Фото: архив "РВС".

Программа мероприятий на День села Первореченского

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4 часа назад Газета РВСДень селаДень села ПервореченскогоДинской районНовостиПраздникПрограмма мероприятийСело Первореченское

Центральный парк

с 10.00

Тематическая фотозона (будет работать весь день).

15.00

Детская игровая программа: «Три кота на празднике села».

16.00

Торжественный концерт, посвященный Дню села Первореченского.

17.00

Выступление вокального ансамбля «Рябиновые бусы» (ст. Динская).

17.30

Выступление вокального коллектива «Голоса Кубани» (ст. Пластуновская).

18.10

Шоу мыльных пузырей.

19.00-21.30

Молодежный концерт, дискотека.

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