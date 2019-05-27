Программа на День защиты детей по Динскому району

1 июня - будет отмечаться День защиты детей. "РВС" подготовила программу всех мероприятий по Динскому району. Если вы еще не решили, куда повести свого ребенка, самое время определиться.





Динская





31 мая, 10.00-12.00 на Фонтанной площади - Ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани» с использованием мобильного центра (тестирование). Тематическая площадка «Я рисую профессию».





31.05.2019,10.00 ул. Красная,72 А (БУК ДРОМЦ) - Мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященное Международному дню защиты детей.





01.06.2018,09.00 Фонтанная площадь - V районный фестиваль

детского творчества «Солнышко в ладошках».





01.06.2019, 10.00 Динская детская библиотека - Праздник «Не спеши прощаться с детством».





01.06.2019, 9.00-11.00 - Территория, прилегающая к Центру творчества, ул. Красная, 82 - Выставка творческих работ учащихся Центра творчества «Мир детства».





01.06.2019, 10.00-11.00 - Территория, прилегающая к Центру творчества, ул. Красная, 82 - Праздничная концертно-игровая программа «Здравствуй, лето!»





01.06.2019, 11.00 - Территория, прилегающая к Центру творчества, ул. Красная, 82 - Шахматный турнир «Белая ладья».





01.06.2019, 10.00-11.00 - Территория, прилегающая к Центру творчества, ул. Красная, 82 - Конкурсы рисунков на асфальте «Светофорик», «Осторожно – Огонь!».





01.06.2019, 13.00 Дом культуры ул. Красная, 23 - Концертно - развлекательная программа для районной общественной организации многодетных матерей «Большая семья» - «Живет на всей планете народ веселый -дети».





Пластуновская





01.06.2019,10.00-11.00 МБУ ДО ДТ, ул. Мира, 26 - Игровая программа для воспитанников Дома творчества «Пусть всегда смеются дети»





01.06.2019,10.00-11.00 МБУ ДО ДТ, ул. Мира, 26 - Игровая программа для воспитанников студии «Почемучка»: «Путешествие на планету детства».





01.06.2019, 10.00 Дом культуры - Выставка работ ИЗО и ДПИ «Лето пришло -праздник принесло».





01.06.2019, 10.00 Площадка у Дома культуры - Развлекательная программа «Как настрой не потерять, чтобы весело играть».





01.06.2019, 10.30 Площадка у Дома культуры - музыкальная программа «Детства яркая планета»













Васюринская





01.06.2019, 09.00 Спортивная площадка «Лидер» в парке - Фестиваль-конкурс фигур из шаров.





01.06.2019, 10.00 Центральный парк - Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства.





01.06.2019, 10.00 Центральный парк - Концерт, посвященный Дню защиты детей (в рамках программы по гендерному равенству).





01.06.2019, 10.00 Центральный парк - развлекательная программа «Детство - это мы!», конкурс рисунков на асфальте.





01.06.2019, 9.00-13.00 МБУ ДО ДТ ул. Луначарского, 83 - Выставка творческих

работ.





01.06.2019, 9.00-13.00 МБУ ДО ДТ ул. Луначарского, 83 - Проведение мастер-классов.





01.06.2019, 9.00-13.00 МБУ ДО ДТ ул. Луначарского, 83 - Конкурс рисунков на

асфальте.





01.06.2019, 15.00 Сельская библиотека - Исторический экскурс ко дню символов Краснодарского края «Ты гордость наша и слава».





01.06.2019, 17.00 Игровая детская площадка в центральном парке - Открытие летнего сезона на детских игровых площадках.





Новотитаровская





01.06.2019, 10.00 МАУ ДО ЦТ ул. Луначарского, 169 - Рисунки на асфальте «Наше детство!»





01.06.2019, 11.00 МАУ ДО ЦТ ул. Луначарского, 169 - Праздничный концерт «День защиты детей».





01.06.2019 Фонтанная площадь - Концерт «День защиты детей».





03.06.2019, 11.00 Центральная площадь Новотитаровской - Конкурс рисунка на асфальте.





Старомышастовская





01.06.2019, 09.00 Площадь Дома культуры - Выставка рисунков «Добрые сказки детства».





01.06.2019, 09.00 Площадь Дома культуры - Театрализованный праздник «Детство - яркая планета».





01.06.2019, 10.00 Детская библиотека - Игровая программа «Лето - это маленькая жизнь».





01.06.2019, 11.00 Площадь станицы Старомышастовской - Конкурс рисунка на асфальте «Краски лета».





Поселок Украинский





01.06.2019, 10.00 Библиотека поселка Украинского - Детский праздник «Под парусом детства».





01.06.2019, 10.00 Дом культуры поселка Украинского - Игровая программа «Дорогою добра».













Красносельское





01.06.2019, 10.00 Библиотека Красносельского сельского поселения - День весёлых затей «Мы все недуги победим».





01.06.2019, 11.00 Дом культуры села Красносельское - Театрализованный концерт «Живет повсюду доброта»





Нововеличковская





01.06.2019, 10.00 Площадь администрации - Тематическая программа «Дети на большой планете».





01.06.2019, 11.00 Библиотека - Час игры и конкурсов «Ура! Каникулы!».





01.06.2019, 11.00 МБУ ДО ДШИ - Концерт обучающихся «О счастливом детстве!».





Первореченское





01.06.2019, 11.00 Площадка Дома культуры села Первореченского - Викторина «Здравствуй, лето».





Поселок Агроном





03.06.2019, 10.00 Дом культуры поселка Агроном - Выставка детских работ декоративно-прикладного искусства «Детство».





03.06.2019, 10.00 Дом культуры поселка Агроном - Театрализованное интерактивное представление «Да здравствует лето!».







