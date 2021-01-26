Программы льготного автокредитования для жителей края

Программы льготного автокредитования для жителей края

Программы льготного автокредитования для жителей края

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11 часов назад АвтокредитованиеГазета РВСДинской районДоступная средаЛизингНовости Динского районаПервый автомобильРусский тягачСвое делоСемейный автомобильТрейд-ин

Государственные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» продлили до 2023 года.

Теперь еще больше жителей края смогут воспользоваться скидками, а автопроизводители, которые терпят убытки из-за пандемии, получат поддержку. 

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщает, что льготы при получении займа доступны людям, планирующим купить автомобиль, который произведен в России и стоит до 1,5 миллионов рублей. На скидку в 10% могут рассчитывать семьи с одним и более детьми, медработники, люди, сдавшие свое старое авто в трейд-ин или покупатели первой машины.

Также продлены программы льготного лизинга "Свое дело" и "Русский тягач" и запущена новая - "Доступная среда". Она создана для стимуляции развития услуг каршеринга (краткосрочная аренда/прокат машины). 

Для повышения спроса в отечественной автомобильной промышленности в 2021 году выделят более 16 млрд рублей. 



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