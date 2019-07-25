Программу маткапитала ходят сделать бессрочной

Министерство труда предлагает сделать программу материнского капитала бессрочной.

К тому же в ведомстве считают, что величина маткапитала постоянно должна индексироваться с уровнем инфляции. Это поможет исключить "трехлетние задержки, которые были в прошлом бюджетном цикле". Об этом сообщил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.

Но известно, что сумма выплаты в 2020 году составит 470 тыс. руб., а к 2021 году она увеличится почти до 490 тыс. рублей.

Программа материнского капитала существует в России с 2007 года. По указу президента ее продлили до 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.

Первоначально сумма выплаты составляла 250 тысяч рублей. В 2015 году она достигла 453 тысяч рублей. Сейчас сумма остается на отметке 453 тысячи рублей.

Деньгами можно воспользоваться для приобретения жилья, оплаты образования или социальной адаптации ребенка, на выплату ежемесячного содержания малообеспеченной семье.

Ежегодно участниками программы становятся до 800 тысяч российских семей.