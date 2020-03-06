“Прогресс налицо”. Отчет главы Динского сельского поселения
5 марта 2020 года в Доме культуры станицы Динской прошла открытая сессия депутатов Динского сельского поселения, на которой выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 и планами на 2020 год глава администрации Виталий Литвинов.
Он отметил, что перед администрацией стоит конкретная цель – создание комфортных условий проживания жителей, развитие экономики и инфраструктуры.
В Динском поселении на 1 января 2020 года проживают 41 тысяча 17 человек. В станице Динской – 39 тысяч 172 человека, в поселке Украинском – 1 тысяча 845 человек.
Доходы
За 2019 год доходная часть бюджета поселения составила 482 миллиона 682 тысячи рублей.
В 2019 году доходы бюджета поселения сохранили положительную динамику. Объем собственных доходов к уровню прошлого года увеличился на 2,4 % и составил 140 миллионов 774 тысячи рублей.
Расходы
Расходов в 2019 году в сельском поселении было 504 миллиона 898 тысяч рублей, что в 2,8 раза выше уровня прошлого года.
Расходы на благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог составили 351 миллион 913 тысяч рублей, что составляет 70 % от общих расходов бюджета поселения.
Краевые программы
В 2019 году администрация Динского сельского поселения приняла участие в программах, предусматривающих софинансирование из краевого и федерального бюджетов:
строительство, реконструкция автомобильных дорог,
формирование современной городской среды,
развитие культуры.
Это позволило дополнительно привлечь в бюджет поселения субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 271 миллион 338 тысяч рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
За счет средств местного бюджета отремонтировали освещение и заменили светильники на общую сумму 1 миллион 128 тысяч рублей.
Теперь общая протяженность сетей уличного освещения на территории Динского сельского поселения составила 74 км, общее количество светильников – 1812 штук (в 2018 году – 1655 шт.).
На ремонт водопроводных сетей в 2019 году было предусмотрено 2 миллиона 657 тысяч рублей.
Выполнены работы по ремонту артезианской скважины на сумму 660 тысяч рублей.
Произведены работы по откачке ливневых и паводковых вод на сумму 43 тыс. рублей.
Приобретены материалы для ремонта ветхих водопроводных и канализационных сетей на сумму 494 тыс. руб.
В 2019 году произведена замена ветхих сетей водоснабжения общей протяженностью 8 км 500 м.
В Динском сельском поселении 14 котельных (13 из них работают на газе, 1 – на жидком топливе).
В 2019 году получено положительное заключение на строительство блочно-модульной котельной, мощностью 1,0 МВт в поселке Украинском.
Глава администрации отметил, что регулярно проводились субботники и санитарные пятницы по благоустройству и наведению порядка.
“Территория поселения стала заметно чище”, - сказал Виталий Литвинов.
Из федерального, краевого и местного бюджетов для реализации программы по благоустройству Комсомольского парка в 2019 году (3-я и 4-я очереди) было выделено 125 миллионов 935 тысяч рублей.
В рамках благоустройства создали новые пешеходные дорожки, по периметру парка обустроили велосипедную дорожку с резиновым покрытием, установили наружное освещение, на детских игровых площадках - резиновое покрытие, появились тренажеры, лавочки, урны и малые архитектурные формы, высадили цветы, многолетние кустарники и саженцы деревьев.
Дороги
Также отремонтировали 42 километра дорог в гравийном исполнении с добавлением нового материала на общую сумму 19 миллионов 650 тысяч рублей за счет средств местного и краевого бюджетов.
В рамках участия в краевой программе выполнен ремонт следующих дорог:
в станице Динской:
улицы Октябрьской от Садовой до Гоголя;
улицы Первомайской от Чапаева до Коммунальной;
улицы Кирпичной от Красной до Коммунальной;
капитальный ремонт улицы Коммунальной от Гоголя до Ленина;
улицы Калинина от Красной до Чапаева;
улицы Линейной от Красной до Краснодарской.
в поселке Украинском:
улицы Первомайской;
улицы Заречной;
улицы Комсомольской.
Общая протяженность отремонтированных дорог в асфальтовом исполнении составляет 12 километров на общую сумму 145 миллионов 573 рублей.
Были выполнены следующие работы по благоустройству поселения:
отремонтировали 895 метров тротуаров за 462 тысячи рублей;
произведен ремонт мемориального комплекса за 569 тысяч рублей;
высажено 4728 цветов, 1477 кустарников, 125 саженцев молодых деревьев;
обустроено 11 новых остановочных павильонов на сумму 3 миллиона 783 тысячи рублей;
приобретены и установлены лавочки и урны на фонтанной площади на 435 тысяч рублей.
Также разработан проект схемы электроснабжения Динского сельского поселения, выполнены работы по актуализации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Динского сельского поселения на общую сумму 253 тысячи рублей.
Кроме того, на территории поселения проводится большое количество культурно-массовых мероприятий различной направленности.
Всего за 2019 год в администрацию Динского сельского поселения поступило 2970 письменных обращений граждан.
Наибольшее их количество касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства – более 70% всех обращений.
“Мною и моим заместителем на личном приеме было принято 235 человек.
Еженедельно осуществлялся прием граждан вне графика, на котором консультации и разъяснения получили более 400 человек.
Состоялось 156 рабочих выездов на территорию поселения, в ходе которых было принято более 250 человек”, - резюмировал Виталий Литвинов.
Планы на 2020 год
В текущем году администрация Динского сельского поселения планирует принять участие в государственных программах:
«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Формирование современной городской среды»;
«Развитие топливно-энергетического комплекса»;
«Развитие культуры».
Также планируется оснастить материально-технической базой дом культуры станицы Динской.
Продолжится капитальный ремонт дорожной сети на улице Коммунальной - от Ленина до Садовой протяженностью полтора километра с обустройством тротуаров, перильных ограждений, пешеходных переходов, знаков и дорожной разметки. А также капитальный ремонт тротуара на ул. Октябрьской от Садовой до Гоголя. Его протяженность составит 5 километров 232 метра.
В рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт в поселке Украинский.
По программе «Формирование современной городской среды» будет продолжена работа по благоустройству Комсомольского парка (5-я очередь). Там появится пляж.
После отчета жители смогли задать вопросы главе поселения.
Они поинтересовались, когда появится освещение на улице Октябрьской. Виталий Литвинов ответил, что сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация для освещения всей улицы. Работы будут выполнены по втором полугодии 2020 года. Кроме того, там сделают и тротуар.
Прозвучал и вопрос о том, когда наведут порядок в парке микрорайона Солнечного.
Виталий Литвинов рассказал, что сейчас идет передача земли в собственность поселения. Затем будет разработана проектно-сметная документация на данный объект.
После отчета Виталия Литвинова слово предоставили главе района Евгению Пергун.
Он отметил, что для такого поселения бюджет слишком мал, но, невзирая на это, удалось с помощью вхождения в краевые программы сделать колоссальное количество работы.
Он отметил, что улучшилось санитарное состояние, появились новые контейнерные площадки.
Евгений Пергун подчеркнул, что и самим жителям важно поддерживать порядок. Если же мусор выбрасывается мимо контейнера, то это является административным правонарушением и должно наказываться.
“Я попросил, чтобы поселение организовало санитарный патруль, который будет за этим следить на постоянной основе”, - сказал глава района.
Если же мы будем двигаться такими темпами ближайшие год, два, три, то я уверен, что станицу Динскую будет просто не узнать. Районный центр будет комфортный. У него есть большой потенциал. И очень многое зависит от нас.
Депутат ЗСК Сергей Орлов в своей речи отметил, что большим плюсом является то, что Динское поселение вступает в большое количество краевых программ. Очень хорошо, что есть контакт с Советом молодых депутатов. Также он подчеркнул, что нужно стремиться улучшить качество благоустройства в поселении.
Председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко сказал, что численность населения в поселении постоянно растет. Наш район - самый заселенный в Краснодарском крае.
Он также считает, что нужно создавать новые рабочие места.
Кроме того, он отметил, что планируется улучшить качество охраны в образовательных учреждениях. И рассказал, что удалось улучшить качество школьного питания без увеличения стоимости.
Также на мероприятии стало известно, что Динское сельское поселение заняло 1 место в конкурсе на лучшее поселение края, который проводился Законодательным собранием края. Награда - 5 миллионов рублей на развитие.
Депутаты Динского сельского поселения единогласно признали работу администрации и главы поселения удовлетворительной.
Комментарии
Все в руинах лежит... Прогресс
Опять втихаря для своих провели отчет главы поселения. Цель такого отчета только одна, что бы не пришли реально жители Динской, которые хотят задать Литвинову наболевшие вопросы. Полная бутафория, перед собой отчитались и довольны.