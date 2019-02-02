До 15 февраля в Динском районе проходит конкурс видеороликов «Открываю страницы афганской войны», посвященный 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане.

Как сообщает районная администрация, работы конкурсантов должны быть представлены в виде видео-интервью, видео-сюжета, телевизионного репортажа, документального фильма воспоминаний участников боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и гражданских специалистов, участвующих в спецоперации советских войск в Афганистане на одну из перечисленных тем:

- «Судьба человека» (биографическое повествование ветерана от первого лица);

- «Мы братьями стали в бою» (рассказ о сослуживцах, вместе с которыми выполняли боевые задачи);

- «Он не вернулся из боя» (повествование о боевом товарище);

- «История одного боя» (детальный рассказ о конкретном событии, пережитом рассказчиком лично);

- «Моя боевая награда» (орден, медаль на груди – за каждой наградой стоит история).

К конкурсной работе участники должны приложить:

- версию статьи в формате А 4, очерка, репортажа и т.п. (или один электронный экземпляр текста в формате pdf);

- эфирный вариант видеосюжета, телевизионного репортажа, документального фильма, на носителе CD, DVD (форматы - AVI, MP4, MPEG4, MP3), разрешение 1920х1080р максимальное время 8 минут;

- сведения об авторе (соавторах) в формате А 4: фамилия, имя, отчество, место учёбы, работы, класс, должность, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты.

В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место проживания на территории муниципального образования Динской район.

Заявки на участие принимаются в срок до 15 февраля 2019 года по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72 «А», тел./факс: 6-22-19 или на e-mail: odmdin@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-22-19.