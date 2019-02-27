Прокуратура борется с незаконными ловушками для животных

Прокуратура Динского района в ходе мониторинга Всемирной сети выявила интернет-ресурс, на котором опубликована информация о способах изготовления и принципах работы ловушек на зверей.

Применение при охоте на животных самоловов, капканов, самострелов и иных приспособлений, исключающих гуманный отлов диких животных, запрещено федеральным законодательством.

Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России, при отлове и отстреле охотничьих ресурсов в целях любительской и спортивной охоты не разрешается использовать капканы, самоловы, петли и иные приспособления.

Запрет на распространение подобной информации установлен Федеральным законом от 27.07.2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании данного материала информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Как рассказал «РВС» помощник прокурора Динского района Виталий Губарев, в настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения.