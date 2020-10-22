Прокуратура Динского района проверила газовые заправки

Напомним, что 31 июля этого года произошел взрыв на АЗГС в станице Васюринской. После этого губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести проверки всех заправок края.

Мы обратились в прокуратуру, чтобы узнать о результатах.

Там сообщили, что в августе-сентябре этого года проверили деятельность всех АГЗС, расположенных на территории района.

Совместно с контролирующими органами 10 объектов АЗГС были обследованы на предмет соответствия требованиям технической, пожарной безопасности, соблюдения земельного и градостроительного законодательства.

«Выявлены множественные нарушения федерального законодательства, виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности, земельного законодательства», – рассказывает заместитель прокурора района юрист 1 класса Федор Шолохов.

На пяти заправках отсутствовали лицензии. Для устранения этих нарушений в Динской районный суд направлено 5 исковых заявлений с требованиями о запрете деятельности.

«Дана уголовно-правовая оценка деятельности юридических лиц по эксплуатации АГЗС без наличия соответствующей лицензии. По данным фактам в настоящее время проводятся проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 171 УК РФ*», – подытожил Федор Шолохов.

Возможно, в связи с приостановлением деятельности некоторых точек нам в редакцию поступил вопрос: как теперь приобрести газ в баллонах тем, кому он нужен? Впереди холода, а у некоторых отопление, горячая вода, также элементарное приготовление еды зависит от наличия в доме газового баллона.

Нам удалось выяснить, что есть организация, которая привозит баллоны из Приморско-Ахтарска под заказ. Она доставляет их на дом в течение двух недель. У людей должно быть два баллона: один баллон заканчивается, они заказывают другой. И так получается бесперебойное обеспечение газом.

Также в отделе ЖКХ администрации Динского сельского поселения сообщили о наличии двух организаций в станице Динской, где тоже можно приобрести газовый баллон.

*УК РФ, статья 171 «Незаконное предпринимательство».

Наталья Бережная.