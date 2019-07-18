Прокуратура возбудила уголовное дело на мнимого инвалида

Прокуратура Динского района провела проверку о законности о признания 49-летнего местного жителя инвалидом.

Установлено, что житель Динского района предоставил в пенсионный фонд липовые сведения о присуждении ему инвалидности второй группы из-за наличия онкологического заболевания. Как сообщают в Динской ЦРБ, направления на прохождения медицинской экспертизы для подтверждения болезни ему никто не выдавал, ровно как и в Клиническом онкологическом диспансере №1 отрицают состояние «инвалида» на учете.

Мошенник своими действиями нанес ущерб на сумму свыше 580 тыс. рублей. Сейчас на мнимого инвалида завели уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).