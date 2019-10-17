Прокуратура добилась принудительной госпитализации больного

Прокуратура Динского района провела проверка по факту уклонения больного туберкулёзом от госпитализации и стационарного лечения. Поводом послужило обращение главного врача противотуберкулезного диспансера.

Как оказалось, в начале 2019 года мужчину поставили на диспансерный учет у фтизиатра с открытой формой туберкулеза. Но больной не стал проходить лечение и отказался от госпитализации. Такое поведение создало угрозу заражения туберкулёзом других людей.

«Согласно Федеральному закону от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», больные заразными формами туберкулёза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования или от лечения туберкулёза, на основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения. Исковые требования прокуратуры района о принудительной госпитализации гражданина для прохождения стационарного лечения удовлетворены. Заявление прокурора находится на исполнении», - прокомментировала помощник прокурора Динского района, юрист 1 класса Елена Хатунцева.