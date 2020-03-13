Прокуратура проводит отбор кандидатов на обучение в вузах

Прокуратурой Динского района проводится первоначальный отбор кандидатов для поступления на целевые бюджетные места в юридические вузы в 2020 году.

А именно:

институты прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Саратовской государственной юридической академии;

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;

юридический факультет Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва).

Старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов отметил:

“Следует принять во внимание, что обучение по целевому направлению осуществляется за счет средств федерального бюджета. С каждым из абитуриентов заключается договор, который обязывает после окончания вуза проходить службу в органах прокуратуры края не менее 5 лет.

Особое внимание при отборе кандидатов будет уделено образовательному уровню, мотивации и профессиональной пригодности”.

Проходить отбор будет до 24 апреля 2020 года.

За более подробной информацией необходимо обращаться в прокуратуру Динского района (ст. Динская, ул. Луначарского, 44, каб. № 12).