Прокуратура проводит отбор кандидатов на обучение в вузах

Прокуратура проводит отбор кандидатов на обучение в вузах

Прокуратура проводит отбор кандидатов на обучение в вузах

  112
7 часов назад Вакансии в прокуратуреГазета РВСДинской районНовости Динского районаОбучение на юрфакеПрокуратураПрокуратура Динского районаРабота в прокуратуре

Прокуратурой Динского района проводится первоначальный отбор кандидатов для поступления на целевые бюджетные места в юридические вузы в 2020 году.

А именно:

  • институты прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Саратовской государственной юридической академии;

  • Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;

  • Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации;

  • юридический факультет Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва).

Старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов отметил:

Следует принять во внимание, что обучение по целевому направлению осуществляется за счет средств федерального бюджета. С каждым из абитуриентов заключается договор, который обязывает после окончания вуза проходить службу в органах прокуратуры края не менее 5 лет.

Особое внимание при отборе кандидатов будет уделено образовательному уровню, мотивации и профессиональной пригодности”.

Проходить отбор будет до 24 апреля 2020 года.

За более подробной информацией необходимо обращаться в прокуратуру Динского района (ст. Динская, ул. Луначарского, 44, каб. № 12).

Комментарии

Честный дурак
Честный дурак 6 часов назад

Это дополнение к статье месячной давности "Какое образование нужно, чтобы работать в прокуратуре?". Очень хотелось бы верить, но все ровно не верю из личного опыта, что в прокуратуру можно устроится с улицы.

Ответить
0