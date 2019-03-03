Прокуратура района выявила нарушения в Динской ЦРБ

Прокуратурой Динского района по результатам проверки устранения Динской центральной районной больницей нарушений законодательства о здравоохранении населения при осуществлении профилактики и лечении наркомании несовершеннолетних установлено, что учреждением здравоохранения не в полной меры созданы условия для оказания медицинской помощи детям.

В частности, прокуратурой района по результатам ранее проведенной проверки установлено:

в штате ЦРБ врач-нарколог для детского населения отсутствует;

кабинет врача-психиатра-нарколога для обслуживания детского населения не оборудован.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главного врача было внесено представление с требованиями устранения выявленных нарушений закона. Принятые меры к их устранению явились недостаточными, поскольку на территории МО Динской район проживает 31 740 детского населения, что свидетельствует о необходимости выделения штате ЦРБ не менее 2 ставок врача психиатра-нарколога для обслуживания детского населения вместо существующей 0,5 ставки, а также в штате ЦРБ не предусмотрена должность медицинской сестры для работы в кабинете врача психиатра-нарколога для обслуживания детского населения.

Кроме этого, проведенная проверка показала, что выделенный медицинский кабинет врача психиатра-нарколога для обслуживания детского населения не полной мере оборудован в соответствии с требованиями Минздрава России.

«По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с заявлением об обязании ЦРБ устранить выявленные нарушения закона, которое находится на рассмотрении», - сообщил «РВС» помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.