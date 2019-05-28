Прокуратура внесла представления главам поселений Динского района

В результате проведенной прокуратурой Динского района проверки установлено, что возложенные на администрации сельских поселений полномочия в области электроснабжения не реализуются.

Действующим федеральным и региональным законодательством предусмотрено, что органы местного самоуправления Динского района обязаны оказывать регулирующее, распорядительное, контрольное и иное организационно-властное воздействие, направленное на создание необходимых условий для эффективного решения соответствующего вопроса местного значения, в частности, организации электроснабжения.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления обладают полномочиями по разработке и утверждению схем электроснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений.

Как рассказала журналисту «РВС» помощник прокурора Динского района Елена Хатунцева, проверка показала, что, несмотря на законодательно установленные полномочия в сфере электроснабжения, лишь администрацией Южно-Кубанского сельского поселения разработана схема электроснабжения поселения.

«С целью устранения выявленных нарушений законодательства и понуждения разработать необходимую документацию в области электроснабжения прокуратурой района главам администраций сельских поселений Динского района внесены представления.

Рассмотрение указанных актов реагирования на контроле в прокуратуре», – пояснила Елена Хатунцева.