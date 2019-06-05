Прокуратура выявила нарушения в деятельности перевозчиков

Прокуратурой Динского района проведена проверка исполнения требований законодательства о транспортной безопасности. По ее результатам в деятельности двух перевозчиков – юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, выявлены нарушения.

Установлено, что у организаций в нарушение требований Федерального закона «О транспортной безопасности» отсутствовали указатели маршрута регулярных перевозок и номера маршрута, в некоторых автобусах имелись аптечки и огнетушители с истекшим сроком годности.

"По результатам проверки в адрес перевозчиков внесены представления об устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает помощник прокурора Динского района, юрист 1 класса Виталий Губарев.