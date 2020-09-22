Прокурор района проведет выездной прием граждан в Агрономе

24 сентября 2020 года в 11.00 на территории Мичуринского поселения выездной прием граждан проведет прокурор Динского района Сергей Кириченко.

Прием будет осуществляться по адресу: пос. Агроном, ул. Почтовая, 14 (администрация Мичуринского сельского поселения). Личный прием будет проводится в общем порядке. Гражданам, желающим обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с установленным порядком приема и рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры, заявители будут проинформированы о результатах проверки.