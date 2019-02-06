Прокурор района: «За 2018 год отмечается рост преступности»

Усилия прокуратуры были сосредоточены на борьбе с имущественными преступлениями, преступлениями против личности, а также в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Отдельное внимание уделялось вопросам пресечения преступлений коррупционного характера.

В Динском районе зарегистрировано чуть более 1200 преступлений. Особую тревогу вызывает количество тяжких и особо тяжких преступлений — их также отмечается рост.

За 2018 год было совершено 10 убийств. В двух случаях лица, совершившие их не были установлены.

Квартирные кражи

Требуется кардинально изменить ситуацию с ростом количества совершенных преступлений против собственности, особо мы выделяем квартирные кражи, потому как отмечается рост в районе. Они схожи по способу совершения, времени и места концентрации. Нами сейчас анализируются все эти преступления — проводятся координационные совещания с участием сотрудников полиции. Поставлена задача на пресечение данного рода преступлений.



