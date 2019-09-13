Пропал молодой парень из Пластуновской
13 сентября в редакцию «РВС» обратились родные 19-литнего парня, проживающего в станице Пластуновской. 10 сентября он ушел из дома и не вернулся.
В этот же вечер семья обратилась в полицию, но на тот момент заявление не приняли. Вечером 12 сентября в полиции приняли заявление о пропаже .
Приметы пропавшего: рост 1,80 м, очень худой, глаза голубые, лицо бледное, волосы темные, нерасчесанные. Под правым глазом родинка. Походка неуверенная.
Был одет в светло-серую теплую кофту, черные кроссовки с белой подошвой. В Пластуновской он живет с мая, большую часть времени проводил дома. Несколько раз уходил из дома, но его всегда находили. Но в этот раз найти не могут.
Имя пропавшего семья сообщать не стала. Они опасаются, что если его увидят и окликнут по имени, парень испугается и снова скроется.
У родственников есть сведения, что 12 сентября его видели в Динской в районе женской консультации. Всем, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефону 8(918)68-90-441 или позвонить в дежурную часть ОМВД России по Динскому району по номерам 8(961) 58-17-462, 8(86162)61-594.
Комментарии
Вчера, 12.09.2019 ориентировочно в 15-30 данный парень садился в такси марки Нива-шавроле серого цвета,на ж\д вокзале ст. Динской.
Хотел дозвониться до родных, но телефон на сайте с недостающими цифрами