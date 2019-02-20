Пропавшего мальчика нашли в Краснодаре

Как уже писала «РВС», 18 февраля в поселке Южном пропал 13-летний мальчик.

На данный момент известно, что он на звонки не отвечал, но регулярно выходил на свои страницы в социальных сетях. Правоохранители установили местонахождение ребенка. От родных школьник скрывался в Краснодаре.

Несовершеннолетнего обнаружили 19 февраля стражи порядка. Во время опроса мальчик подтвердил, что против него не совершалось каких-либо противоправных действий.

Теперь ему предстоит серьезный разговор с родителями. Также взрослые должны выяснить причины ухода ребенка из семьи.