Пропавший в Динской пожилой инвалид погиб

Утром 9 июля стало известно, что пропавший накануне 66-летний инвалид погиб.

7 июля, в воскресенье, он вышел из дома на ул. Береговой в Динской и не вернулся. Об этом в редакцию сообщили родственники. Они рассказали, что Владимир – инвалид с детства, не разговаривает. Семья обратилась в полицию. К поискам были привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

9 июля утром они обнаружили его тело в Динской неподалеку от того места, где он проживал.

Семья погибшего сообщила, что, по предварительным данным, с ним произошел несчастный случай.