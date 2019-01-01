Пропавший житель Динского района найден мертвым

Как уже писала «РВС», в редакцию обратились жители Динского района, которые рассказали, что пропал их родственник.

21 ноября житель хутора Карла Маркса 40-летний Алексей Владимирович Копылов вышел из дома и не вернулся. Как стало известно родственникам позже, в этот день он вызвал такси и доехал в Новотитаровскую на пересечение улиц Широкой и Ленина. Больше о его местонахождении ничего не было известно.

28 ноября родственники обратились в полицию, написали заявление о пропаже.

Алексея Копылова обнаружили 28 декабря мертвым в лесу, недалеко от поселка Саук-Дере.

Пока известно только то, что у него не выдержало сердце, смерть была мгновенной.

Подробности случившегося уточняются.