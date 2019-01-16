Пропавшую девочку из Пшады ищут в Динской

15 января в селе Пшада Геленджикского района пропала пятнадцатилетняя Ксения Иванова. Была одета в черные лосины, галоши, куртку старая болотного цвета, не по размеру. Как рассказали родственники, девочка ушла из дома без телефона после семейного конфликта. Родители обратились в полицию. Девочка выходит в социальные сети с чужого гаджета, но на контакт не идет. По фотографии ее опознал водитель автобуса. Она вышла в Краснодаре и спрашивала, как добраться до Динской. Родителям удалось выяснить, что в социальной сети Ксения познакомилась с молодым человеком из Динской, но и он не идет на контакт.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Ксении Ивановой, сообщите по тел.: 02 или 8-928-849-23-10 (мама Наталья).