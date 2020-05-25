Просроченные документы признаются действительными

В России признаются действительными паспорта и водительские удостоверения, срок которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля. Для россиян, достигших 14-летнего возраста в указанный срок, свидетельство о рождении остается основным документом.

Такой указ подписал президент. Водительские права будут действительны до дех пор, пока ГИБДД не определит новые сроки для замены.

Кроме того, 18 апреля был подписан еще один указ, который позволяет трудовым мигрантам, которые законно находились в стране на 15 марта 2020 года, беспрепятственно оставаться и работать до 15 июня.

В это время не будут учитываться сроки их пребывания, а значит, не сможет истечь срок действия документов, в том числе трудового патента.

В срок с 15 марта по 15 июня работодатели, которые соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические меры, смогут нанимать и мигрантов, которые прибыли в Россию по визе, но не получили разрешение на работу, и мигрантов, прибывших в Россию в «порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов».

Указ № 274 касается не только трудовых мигрантов, но и иностранцев, в том числе участников государственной программы по переселению соотечественников. Обычно они выбывают из программы в случае их отсутствия в России более 6 месяцев. Но сейчас срок с 15 марта по 15 июня тоже не будет учитываться.