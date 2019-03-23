Провели учения и подготовились к возникновению ящура

Ветеринарное управление и управление сельского хозяйства Динского района организовали и провели совместные учения по реализации мероприятий на случай возникновения африканской чумы свиней, гриппа птиц, ящура и заразного узелкового дерматита.

Как сообщает администрация Динского района, учения прошли в соответствии с поручениями, данными специальной комиссией по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории Краснодарского края.



