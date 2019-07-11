Проверка арбузов Динского района на нитраты (видео)

На Кубани начался сезон арбузов, люди массово скупают эту ягоду, которая в самое жаркое время года пользуется большим спросом. Из-за этого, зачастую, полосатые ягоды могут подвергаться дополнительной обработке различными веществами, которые пагубно скажутся на Вашем здоровье. Вооружившись нитратомером, который нам любезно предоставила руководитель магазина детских товаров «Бэмби» Яна Галаган, журналисты «РВС» отправились в арбузный рейд по улицам Динской.





Было куплено 8 арбузов — 5 из Динской, один на ДНТ «Труд», один в Пластуновской и еще один в Васюринской.





Первый полосатый «пациент» был куплен на улице Коммунальной, станица Динская. Как сказал продавец, привезены арбузы из хутора Нижний. Скажем сразу — все арбузы, которые попали нам в руки, были выращены на полях Краснодарского края. Конкретно этот экземпляр показал себя очень даже неплохо — 51 мг/кг при допустимой норме нитратов 60 мг/кг. Похожими результатами могут похвастаться и арбузы из Пластуновской, которые мы купили на ул. Красной — также 51 мг/кг, и из ДНТ «Труд» - 52 мг/кг. Чуть хуже показала себя ягода с ул. Чапаева станицы Динской - 62 мг/кг. Антирекорд поставил арбуз с Комсомольской улицы — там количество нитратов в одной ягоде составляет 89 мг/кг. А вот самый чистый экземпляр был куплен в Васюринской, на улице Луначарского - всего лишь 42 мг/кг.