Проверьте знания ПДД вашего ребенка. Лучшие получат призы
Для каждого ребенка важно знание правил дорожного движения. Чтобы родители были уверены: когда их нет рядом, дети аккуратно переходят проезжую часть, знают правила поведения в общественном транспорте, выбирают для игр не дорогу и во дворе не скатываются с горки под колеса машин.
Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов по тематике безопасного дорожного движения поможет увидеть теоретические знания и практические навыки, а также выявить возможные риски, связанные с применением ПДД у детей.
Регистрация для учащихся осуществляется на сайте www.знатокПДД.рф:
- 5-7 классы – с 8 по 13 декабря 2020 г.;
- 8-9 классы – с 8 по 14 декабря 2020 г.;
- 10-11 классы – 16 декабря 2020 г.
Время, отведенное каждому участнику на прохождение тестирования, составляет не более 60 минут.
Участникам тестирования будут предложены 45 вопросов, разбитые на 3 блока по 15 вопросов в каждом. Максимальное количество баллов – 100.
Регистрируйтесь и проходите тестирование, которое проводит Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ:
- 14 декабря – 5-7 классы;
- 15 декабря – 8-9 классы;
- 16 декабря – 10-11 классы.
21.12.2020 г. на сайте будут выложены правильные ответы.
В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов тестирования победителям направляются памятные призы:
- 1 место - ноутбук;
- 2 место - электросамокат;
- 3 место – комплект блогера: мобильный телефон и штатив;
- 4-10 места - подписки в онлайн-кинотеатры.
И самое главное, вы узнаете, хорошо ли знает правила дорожного движения именно ваш ребенок.
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