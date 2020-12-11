Проверьте знания ПДД вашего ребенка. Лучшие получат призы

Для каждого ребенка важно знание правил дорожного движения. Чтобы родители были уверены: когда их нет рядом, дети аккуратно переходят проезжую часть, знают правила поведения в общественном транспорте, выбирают для игр не дорогу и во дворе не скатываются с горки под колеса машин.

Единое федеральное тестирование учащихся 5-11 классов по тематике безопасного дорожного движения поможет увидеть теоретические знания и практические навыки, а также выявить возможные риски, связанные с применением ПДД у детей.

Регистрация для учащихся осуществляется на сайте www.знатокПДД.рф:

5-7 классы – с 8 по 13 декабря 2020 г.;

8-9 классы – с 8 по 14 декабря 2020 г.;

10-11 классы – 16 декабря 2020 г.

Время, отведенное каждому участнику на прохождение тестирования, составляет не более 60 минут.

Участникам тестирования будут предложены 45 вопросов, разбитые на 3 блока по 15 вопросов в каждом. Максимальное количество баллов – 100.

Регистрируйтесь и проходите тестирование, которое проводит Госавтоинспекция МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ:

14 декабря – 5-7 классы;

15 декабря – 8-9 классы;

16 декабря – 10-11 классы.

21.12.2020 г. на сайте будут выложены правильные ответы.

В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов тестирования победителям направляются памятные призы:

1 место - ноутбук;

2 место - электросамокат;

3 место – комплект блогера: мобильный телефон и штатив;

4-10 места - подписки в онлайн-кинотеатры.

И самое главное, вы узнаете, хорошо ли знает правила дорожного движения именно ваш ребенок.