Проводили Масленицу с блинами и самоваром (фото)

В Динском районе с размахом прошли масленичные гулянья. Два дня сельчане и станичники праздновали прощание с Масленицей.

9 марта праздничное действо развернулось перед динским центром ремесел. Все желающие могли не только полюбоваться творениями местных мастериц на выставке рукоделия, но и приобрести понравившиеся сувениры. Также гости смогли оценить мастерство казаков, лихо управлявшихся с шашками. И, конечно же, не обошлось без блинов и чая из самовара.

10 марта гулянья прошли на фонтанной площади в Динской, где для гостей выступали творческие коллективы «Сувенир», «Рябиновые бусы», «Коханочка» и многие другие. Для маленьких станичников ведущие подготовили увлекательные конкурсы. Ярмарка рукодельниц заманивала гостей своим разнообразием. Мастерицы позаботились и о том, чтобы празднование прошло с блинами.





В Новотитаровской станичники с удовольствием участвовали в конкурсах. Мужчины состязались в перетягивании каната. Песни и пляски закружили гостей праздника. Даже малыши с удовольствием участвовали в игровой программе. «Петушиные бои», гадания на блинах от бабы Нюры доставили новотитаровцам массу удовольствия. Во время праздника для гостей выступали коллектив «Посиделки» и солисты Дома культуры. Организаторы позаботились о сидячих местах для желающих отдохнуть. В палатке можно было отведать масленичных блинов.

Другие поселения Динского района не остались в стороне и проводили Масленицу со всеми почестями. В Васюринской погода подготовила не самый приятный сюрприз. Празднование проходило под дождем, но это не испугало станичников. В некоторых поселениях, в том числе и в райцентре, чучело в этом году жечь не стали. Тем не менее в станице Нововеличковской и в поселке Южном решили не нарушать традиций. В этих поселениях чучела сожгли под песни и ликования.



