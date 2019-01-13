Проводится конкурс социальной рекламы

ОМВД России информирует о проведении Всероссийского конкурса социальной рекламы "Спасем жизнь вместе"

Региональный этап по трем номинациям пройдет на территории Динского района с 10 января 2019 года по 20 февраля 2019 года

В целях реализации основополагающих принципов государственной антинаркотической политики, а также решения задач, в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории Динского района с 10 января по 20 февраля 2019 года проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы "Спасем жизнь вместе".

Конкурс пройдет по трем номинации: «Лучший макет наружной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Заявки предоставляются в срок до 16 февраля 2018 года в отделение по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Динскому району вместе с заявлениями.