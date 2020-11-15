Проезд по Динской подорожал на три рубля

Сегодня, 15 ноября, динчане написали в социальных сетях "РВС", что их неприятно удивила стоимость проезда.

"Только 1 октября было повышение и вот опять", – возмущены пассажиры.

Действительно, с 15 ноября стоимость проезда в Динской повысилась с 25 до 28 рублей. Такое решение приняла администрация ООО "СВП" – перевозчика, обслуживающего маршруты по райцентру.

"Это связано с удорожанием топлива и увеличением расходов на внутренние издержки предприятия", – так ситуацию комментирует ООО "СВП".

"Зараннее, а точнее за 10 дней до подорожания в каждом маршруте были размещены приказы с данной информацией", – сказали нам в компании перевозчика.