«Прожиточный минимум подняли, а размер детских выплат не изменился?»

В этом месяце мамочки, получившие выплаты на детей от 3 до 7 лет, задают вопрос: «Почему прожиточный минимум на ребенка с сентября 2020 года подняли до 11114 рублей, а начисления так и остались в размере 5319,5 рубля? Должны же начислять 50 % от уровня нового минимума. Куда деваются наши деньги?»

Мы связались с управлением социальной защиты, и нам объяснили, что размер денежной суммы рассчитывается из расчета прожиточного минимума на ребенка по уровню предыдущего года. Поскольку и пакет документов для выплат родители предоставляют за предыдущий период.

По мере повышения уровня прожиточного минимума в 2019 году повышается и уровень выплат в 2020 году.

Также, как стало известно, на официальном сайте Кремля 24 октября Владимир Путин распорядился «рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 % среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты». Так гласит один из пунктов перечня поручений. Правительство России изучает данный вопрос и должно предоставить результат до 1 декабря 2020 года.

Как только будут официальные результаты, мы обязательно опубликуем их.

Наталья Бережная