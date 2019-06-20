Прямая линия с президентом. О чем шла речь?

Прямая линия с президентом. О чем шла речь?
Фото: www.kuban.kp.ru

Прямая линия с президентом. О чем шла речь?

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5 часов назад Владимр ПутинПрямая линия с президентом 2019Россияне задали вопросы президенту

20 июня Владимир Путин провел прямую линию и ответил на вопросы россиян.

В таком формате президент России общался  с населением уже в 17-й раз. О прямой линии было объявлено 9 июня. К ее началу поступило более миллиона вопросов.

Расскажем тезисно, о чем шла речь.

Обеспечение государственной безопасности – это главное.

Вывести доходы граждан на новый уровень – важно.

Последствия от повышения НДС есть, но они – кратковременные.

Зарплаты гражданских специалистов МЧС вырастут в разы. В 2019-м – до 25 тысяч рублей в среднем.  В следующем – более 30 тысяч. Деньги на это в бюджете выделены.

Люди стали меньше зарабатывать. Жить стало тяжелее. Когда будет легче?  Да, это так, и причина -  в ценах на нефть. Реальные доходы сократились, и это общее явление для страны, для всех слоев населения. Теперь доходы растут.

Министры персонально отвечают за  срывы по своим направлениям.

В здравоохранении можно выделить три главных проблемы. Это доступность первичного звена оказания медицинской помощи, кадровый вопрос и доступность лекарственного обеспечения. Но, несмотря на это, отрасль развивается. Краснодарский край в числе тех, где отмечается снижение первичного звена.

Мусорная реформа привела к тому, что страна тонет в мусоре. Она не работает. Мы генерируем 70 миллионов тонн отходов и их переработкой в промышленном масштабе не занимаемся.  Но есть долговременная программа развития отрасли, в которой предусмотрено строительство 200 комплексов по переработке мусора. 

Правительство  провалило задачу по обеспечению льготной ипотекой под 6 % многодетных семей. Не выделили достаточное количество средств для компенсации банкам, и в итоге те не выдавали кредиты многодетным семьям. Но сейчас правительство исправило свою ошибку, средства выделены, проблем  с получением ипотеки  на льготных условиях быть не должно.

Семьям с детьми будем помогать еще больше. Со следующего года ежемесячная выплата на первенца распространится на семьи, где на взрослого приходится не полтора, а два прожиточных минимума. «Детские» на малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 50 рублей выплачивает не бюджет, а работодатели. Уже принято решение выплачивать на таких детей сумму прожиточного минимума в регионе. Мера поддержки коснется семей в зависимости от их дохода.

Санкции – это плохо и невыгодно для всех. Мы ни с кем не ругались. Есть плюсы – это импортозамещение, и даже в тех отраслях, в которых раньше и предположить нельзя было о развитии. Например, морское двигателестроение. Теперь у нас есть. Мы должны быть сильными и стойкими.

Когда начнет расти экономика?  У нас все хорошо, не то что в 90-е годы. Нет долгов, зависимости от МВФ, инфляции в 30 %. Есть солидный золотовалютный  резерв, который мы наращиваем. Главное в развитии экономики – мотивация человека.

Если сотрудники МВД очень хотят ездить за границу,  им стоит  сделать выбор о своей профессиональной занятости.  Они наделены особыми полномочиями и имеют доступ к секретным данным. Географию выезда для рядовых сотрудников расширим, но это коснется рядовых сотрудников, не имеющих доступа к секретной информации.

Огромной разницы в доходах руководителей и рядовых сотрудников  быть не должно.

Полностью исключить аресты нельзя. Но мера быть должна.

Комментарии

Рудольф
Рудольф 3 часа назад

Книга жалоб.

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Сергей
Сергей 2 часа назад

Позорище

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