"Прямую линию" проведут в ОМВД России по Динскому району
В рамках акции «Прямая линия с населением» 17 апреля 2019 года по телефону 8(86162)6-25-49 с
10.00 до 13.00 пройдет консультирование граждан по следующим вопросам:
- вопросы поступления на службу в органы внутренних дел;
- особенности государственной службы в органах внутренних дел;
- порядок поступления в образовательные организации системы МВД России;
- рассмотрение обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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