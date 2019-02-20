Псевдоминирование в 4 школе: что стало истинной причиной?

Как уже писала «РВС», 11 февраля в редакцию массово начали поступать вопросы о том, что происходит в 4 школе станицы Динской: территория оцеплена, работают кинологи.

Изначально версии разнились: подростки «пошутили» о том, что заминировали школу, случайное нажатие тревожной кнопки, проверка из края — такими были предположения от читателей.

«РВС» направила официальный запрос в полицию, чтобы узнать, что же стало истинной причиной «шумихи» и как должны действовать граждане в подобной ситуации.

Нам ответили, что данный случай «являлся учебной вводной в целях проверки антитеррористической защищенности, в которой также приняли участие сотрудники полиции».

При получении информации о заложенном взрывном устройстве либо при обнаружении взрывного устройства или похожего на взрывное устройство необходимо сообщить о случившемся в полицию по номеру 102, эвакуировать детей и персонал из здания школы (или другого учреждения, помещения).

До прибытия сотрудников полиции необходимо организовать охрану здания с целью недопущения сторонних внутрь.

По приезду следственно-оперативной группы сообщить полицейским:

о наличии людей в здании;

передать план расположения помещений в строении, при возможности указав, где находится взрывное устройство или предмет, похожий на него;

рассказать иные сведения, имеющие ценность для оперативной группы.

К зданию приближаться можно только после выдачи акта об отсутствии взрывного устройства в помещении.