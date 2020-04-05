Пункты выдачи спецпропусков в Динском районе закрылись
Право на их получение имели организации, индивидуальные предприниматели, предприятия непрерывного цикла и жизнеобеспечения, которые продолжают работу в период карантина и входят в муниципальный Перечень, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район от 02.04.2020 № 491.
Руководители, которые подали в муниципалитет списки работников, со 2 по 4 апреля получили спецпропуска.
С 8.00 часов 5 апреля все оставшиеся вопросы можно будет задавать по телефонам: 8(86162)5-19-69; 8(86162)6-23-24.
По-прежнему круглосуточно будет работать горячая линия 8(86162)6-12-51.
Комментарии
Вчера при мне одна из начальниц в Динской администрации попросила выдать пропуск "пивнякам" и "металоломщикам" несмотря на то что у них были проблемы с ОКВЭД (сама так и сказала), именно по этим док-там идет отбор нужных предприятий которые получат допуск работать во время пандемии, у меня пекарня - выпекаем и поставляем хлеб и хлебобулочные изделия по Динской и району, но мне и моим сотрудникам пропуска не дали, видимо пить пиво и закусывать металлоломом важней. Подавал все необходимые док-ты на месте в Администрации Динской, а так же на все возможные интернет ресурсы и эл. почты Динской администрации и Администрации Краснодарского края, обещали обратный ответ (Евгений Алексеевич Первышов - глава МО г. Краснодар обещал лично в своем обращении по ютубу) в течении суток, прошло уже трое суток, а ответа НИКАКОГО ВООБЩЕ. Получается что обратная связь с населением НЕ РАБОТАЕТ, а пропуски получают лишь все приближенные и те кто проплатил.
П.С Документы подавал три раза в Администрацию Динской, каждый раз терялись......Уже три дня подаю заявление на выдачу пропусков, но все безуспешно.