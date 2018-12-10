Пусть само упадет? Аварийное дерево не спешат убирать

В редакцию «РВС» обратились жители села Первореченского. Они рассказали, что одно из деревьев, растущих вдоль дороги Динская - Васюринская, опасно накренилось и грозит упасть.

«Не хотелось бы печальных последствий, ведь дерево может упасть на автомобили. Но пока никто не озаботился этой проблемой», - написали нам жители.

Деревья — пирамидальные тополя, которые ранее обпилили от веток и оставили ствол. Со временем ветки отросли, но само дерево старое.

По этому вопросу журналисты обратились в службу, отвечающую за ремонт и содержание этой дороги, — НАО «ДСУ-1».

На место выехали специалисты. В итоге оказалось, что дерево растет в 12,8 метра от дороги, а полоса отвода, входящая в зону компетенции дорожников, — 10 метров от дороги. Дорожники отметили, что если дерево упадет, то расчищать дорогу от веток будут они, но пока оно не упало, убрать его не могут.

А ответственная структура за этот тополь — лесное хозяйство Краснодарского края. Журналисты даже нашли телефон, по которому нужно обращаться в таких ситуациях, возникших в Динском районе: 8(861)229-15-02. К сожалению, дозвониться по нему нам так и не удалось.

«Страшно подумать, что будет, если это дерево свалится на машину. Тоже измерять будут и перекладывать ответственность друг на друга? Мы каждый день здесь ездим и каждый раз страшно. Хоть самим его пили», - написали жители Первореченского.

Но делать этого нельзя — это будет нарушением закона. Так что мы будем продолжать дозваниваться в лесное хозяйство, а пока публикуем эту историю. Вдруг эту статью увидят те, в чьей власти убрать аварийное дерево, которое вот-вот свалится на голову автомобилистам.







