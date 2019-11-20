Пустят ли грузовой транспорт по Краснодарской в Динской?

Тема ремонта дорог одна из самых актуальных в Динской в этом году. Новый асфальт на Октябрьской, Коммунальной, начавшаяся реконструкция Красной активно обсуждаются жителями.

Одна из линий этой многогранной темы – как сохранить отремонтированную дорогу в хорошем состоянии на долгие годы.

Так, жители улицы Коммунальной беспокоятся, что грузовой транспорт испортит свежий асфальт, снова появятся колея и колдобины. «Не планируют ли пустить грузовики по Краснодарской? – спрашивают жители. – На Коммунальной такой красивый ремонт сделали, жаль будет, если большегрузы его «убьют»».

Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов отметил, что такие планы есть.

– Есть понимание, что грузовой транспорт можно пустить по Краснодарской, но пока все это в планах. Сначала нужно отремонтировать ее, отсыпать гравием и тогда уже детально прорабатывать этот вопрос.