Путевки в санаторий для детей от 7 лет. Как получить в Динском районе?
Детское поликлиническое отделение Динской ЦРБ сообщает, что для желающих на декабрь выделено 8 путевок в санаторий, заезд с 4 числа.
Читайте до конца и пишите в комментариях, знали ли вы о таких возможностях оздоровления для детей? Приходилось ли пользоваться?
Воспользоваться ими могут дети с заболеваниями органов дыхания и пищеварительной системы по показанию врача
Диагнозы: хронические гастриты, гастродуодениты, хронические бронхиты, фарингиты и др.
Путевки предоставляются бесплатно, для детей от 7 до 15 лет.
Без сопровождения родителей. Проезд оплачивается семьей.
Место оздоровления - детский санаторий «Голубая волна». Он находится в Анапе.
Обращаться в 11 кабинет детской поликлиники, к заведующей Чикаровой Татьяне Борисовне или по телефону 8(86162)-6-29-44.
Комментарии