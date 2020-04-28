Путин готовится к большому выступлению в режиме видеоконференции

Владимир Путин сегодня, 28 апреля, проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России.

Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент готовит "большое выступление".

"Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и об оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", – пояснил он.

Трансляция начнется после 15.00 на федеральных каналах по телевидению и в Интернете.

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