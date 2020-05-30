Путин объявил день Парада Победы нерабочим

24 июня объявлен выходным. Парад Победы, который назначен на этот день, начнется в 10 утра.

В 22 часа – салют. Доступа на парад для зрителей, как писали ранее федеральные СМИ, скорее всего не будет.

Напоминаем, что парад Победы пройдет в годовщину первого Парада Победы 1945 года, который прошел в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

Вот несколько интересных фактов.