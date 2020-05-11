Рабочее совещание Путина и обращение к гражданам. Коротко о главном
Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по ситуации с коронавирусом и обратился к гражданам.
После этого он уже подписал указы о порядке продления ограничений по коронавирусу и о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
“РВС” собрала основные моменты, которые озвучил глава государства.
- Каждый субъект страны к сегодняшнему дню уже должен иметь план по снятию ограничений в связи с коронавирусом. Важно при этом учитывать ситуацию на местах.
- 130 тыс. – число коек, которые оборудованы в России для пациентов с коронавирусом сегодня. Изначально было 29 тыс.
- Основной причиной смертности, по словам Путина, стали неготовность и перегрузка здравоохранения.
- Опасностью является скрытая форма коронавируса, ее необходимо эффективно выявлять.
- “Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Проводится 170000 тестов каждый день. Есть возможность выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе и тех, кто болеет без симптомов, но может заразить других. В середине мая доведем тестирования до 300 тыс. в сутки”, – сообщил президент.
- При выходе или смягчении ограничительных мер необходимо строго соблюдать все санитарные правила.
- Период нерабочих дней в стране завершается с 12 мая. Он длился 6 недель.
- Массовые мероприятия еще запрещены.
- Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сохранять решим повышенной безопасности.
- С 15 апреля по 15 июля для социальных работников установят специальную федеральную плату.
- Губернаторы регионов могут самостоятельно смягчать или ужесточать ограничительные меры.
- 12 мая необходимо восстанавливать работу базовых отраслей экономики (стройки, промышленность, связь, сельское хозяйство и др).
- По поддержке экономики принят новой пакет мер.
- Президент выступил с инициативой повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза. На данный момент сумма составляет 3375 рублей.
- Семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно положена единоразовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Она должна быть произведена с 1 июня.
- 27 млн. детей России получат дополнительную поддержку от государства. Возраст разный. Это как младенцы, так и школьники.
- Число безработных сегодня – 1,4 млн. человек. Это в два раза выше, чем в начале апреля.
- Президент предложил организовать специальную кредитную программу поддержки занятости. Право воспользоваться ею есть у всех предприятий, которые входят в список пострадавших отраслей.
- Организации, сохранившие не менее 90% штата от уровня апреля, получат субсидию на выплату заработной платы сотрудникам за апрель и май.
- Самозанятым глава государства предложил полностью вернуть налог, который они платили в 2019 году.
- “Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. И сделать это раньше. Не с 1 июля, а с 1 июня. Семья разово получит все причитающиеся деньги за 1 полугодие. В среднем это 33 тыс. рублей за одного ребенка”, – пояснил Путин.
- Медики, которые работали и работают с коронавирусом, получат выплаты за апрель до 15 мая.
- В новейшей истории еще не было выделено стоько мер по поддержке экономики и граждан, даже в 2008 году.
Основные тезисы, касаемые коронавируса:
- Процент тех, кто более пневмонией, снизился – с 25% до 20,6%.
- Чтобы выйти на первом этапе из ограничений, необходимо иметь коэффициент распространения коронавирусной инфекции не выше 1%.
- В РФ летальность от данной инфекции в 7,4 раз ниже, чем по миру в целом.
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