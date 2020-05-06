Путин провел совещание с правительством. Основные тезисы
Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с правительством по мерам борьбы с распространением COVID-19 и возможности смягчения режима самоизоляции.
Основные тезисы.
Владимир Путин отметил, что губернаторы должны принять решение о дальнейших действиях в регионах, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.
Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить и дополнять, а где-то, возможно, планировать смягчение с учетом специалистов и факторов риска.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в своем выступлении рассказал, что в российских стационарах с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него находятся 80 тыс. человек, из них 1133 на ИВЛ, в том числе 4 детей.
В России свободны 36 % подготовленных для пациентов с коронавирусом больничных коек, дефицита коек нет. К работе с пациентами с коронавирусом привлечены около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов.
Тезисы выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова
- Общий объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 млрд руб.
- В пострадавших из-за коронавируса отраслях работают 6 млн человек, 3 млн из них в МСП.
- Банки РФ получили 35 тыс. обращений от МСП на реструктуризацию кредитов, из них одобрена почти половина.
- Приостановлены все проверки. В марте – 50 000, а до конца года более 500 000 проверок отменены.
- Объем предоставленных кредитных каникул бизнесу составил 68 млрд рублей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, можно начать снимать в три этапа.
1 этап: возможны прогулки с детьми, занятия физкультурой и спортом в открытых пространствах, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
2 этап: возможны снятия ограничения на прогулки на улице с членами семьи. Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади (число одновременно обслуживаемых посетителей будет ограничено). Начнут работу образовательные организации.
3 этап: Можно будет посещать скверы и парки с сохранением социальной дистанции. Возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли без каких-либо ограничений количества посетителей и площади. Откроются гостиницы, кафе, рестораны и все образовательные учреждения.
«Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», – отметила Анна Попова.
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