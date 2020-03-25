Путин выступит с обращением к населению в связи с коронавирусом

Сегодня, 25 марта, В ближайшие часы Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны.

Такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания, которое прошло после его визита в клинику, где лечат больных коронавирусом. Первое было непосредственно об эпидемиологической ситуации. Второе было с правительством, ЦБ, администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Как передает телеграмм-канал Mash трансляция состоится около 15:00 по Москве.