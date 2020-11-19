Путину сообщили о дефиците лекарств в аптеках

Общероссийский народный фронт ведет мониторинг лекарств в аптеках. На совещании с Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19, 18 ноября, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов предоставил следующие данные. По их информации уже опрошено 3,5 тысяч аптечных пунктов во всех регионах страны.

В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты. Самого востребованного из них для борьбы с COVID-19 нет в 85%. Антикоагулянты отсутствуют в 45 % аптек. Один из наиболее популярных в 63%. Антибиотики, рекомендованные Минздравом, отсутствуют в 9% аптеках. Но чаще всего назначаемый из них в 73%. С препаратами достаточно сложная ситуация, их не хватает. Наблюдается явный дефицит. Выход нашли в решении Владимира Путина по доставке бесплатных лекарств, так сообщил Михаил Кузнецов.