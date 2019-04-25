Пять человек пострадали в ДТП в Динском районе

С 17 по 23 апреля 2019 года на территории Динского района произошло 31 ДТП:

столкновений транспортных средств - 21;

наездов на стоящее транспортное средство - 5;

наездов на животное - 1;

наездов на препятствие - 3;

наездов на велосипедиста - 1.

В двух случаях при столкновении транспортных средств пострадали пять человек, один из них - ребенок.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Динскому району, в целях стабилизации обстановки на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов, усиления работы по профилактике и предупреждению автоаварий с тяжкими последствиями, а также профилактики нарушений правил дорожного движения Российской Федерации среди различных категорий участников дорожного движения на территории Краснодарского края в период с 25 по 31 марта 2019 года на территории Динского района организовано проведение профилактических мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения».

За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД и ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Динскому району в ходе повседневного надзора за дорожным движением было составлено:

- по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ - 29 административных материалов;

- по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - 68 административных материалов;

- по ст. 12.18 КоАП РФ - 15 административных материалов

- по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ - 3 административных материалов;

- по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - 3 административных материалов.