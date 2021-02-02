Пять ДТП в Динском районе произошли 1 февраля

О предварительных причинах и обстоятельствах рассказали в Госавтоинспекции муниципалитета.

Примерно в 09:20 в Новотитаровской водитель “Рено Флюенс” не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто “Лада Ларгус”. Машины столкнулись. Пострадавших в ДТП нет.

Приблизительно в 12:04 в Пластуновской водитель “Хендай Гранд Старекс” при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в стоящее авто “Ниссан”. Пострадавших в ДТП нет.

Через полчаса, примерно в 12:35 авария по этой же причине случилась в Динской. Водитель, управляя машиной “Тойота”, при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в стоящую машину “Хендай Крета”. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 13:00 в Старомышастовской водитель “Хендай Акцент” не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоящим ТС “Мазда СХ-5”. Пострадавших в ДТП нет.

Ориентировочно в 15:45 водитель, управляя автомобилем “МАЗ” с полуприцепом, при развороте не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в свой же полуприцеп. У машины механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения, четко следуйте требованиям дорожных знаков и дорожной разметки», – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.