Пять вкусных рецептов блюд для весеннего детокса организма

Весной обновляется сама природа. Наверное, именно поэтому в данное время года нас посещает желание что-то изменить, купить новую одежду, похудеть и тому подобное.

Сегодня "РВС" расскажет вам о том, как приготовить 4 вкусных и полезных салата, которые помогут почувствовать себя лучше после праздников, и позволят держать свой вес под контролем. Их смелое можно назвать детокс-салатами. Они помогут почистить организм без применения лекарств и прочей химии.

Салат из проростков с морской капустой

Для него необходимо:

полстакана трехдневных проростков чечевицы;

полстакана проростков кукурузы;

1 столовая ложка морской капусты;

1 луковица;

1 красный сладкий перец;

зелень укропа и петрушки;

1 столовая ложка лимонного сока.

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать. Блюдо готово.

Салат из квашеной капусты с ягодами годжи

Берем следующие составляющие:

1 чашку квашеной капусты;

20 ягод годжи;

1 столовую ложку растительного масла;

зеленый лук для подачи.

Смешиваем все ингредиентны. Салат очень аппетитно хрустит.

Овощной салат со шпинатом и семенами льна

Для его приготовления потребуется:

100 г листьев шпината;

1 сладкий перец;

1 огурец;

1 чайная ложка семян льна;

1 чайная ложка черных кунжутных семечек;

соевый соус по вкусу;

2 столовые ложки оливкового масла.

Смешиваем все в салатнике, и наслаждаемся вкусом.

Фруктовый салат

Этот десертный салат можно сделать на свой вкус или по нашему рецепту:

100 г ананаса;

1 папайя;

1 столовая ложка измельченных фисташек;

150 г йогурта;

1 столовая ложка измельченной мяты.

Сюда еще можно добавить все ягоды, на которые у вас нет аллергии.

Смузи

Самая вкусная часть детокса:

150 г брокколи;

1 киви;

сок одного лайма;

5 листьев мяты.

Приятного аппетита!

Количество ингредиентов во всех салатах указано на 1 порцию.