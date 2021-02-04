Работа полиции Динского района в 2020 году. Итоги

Работа полиции Динского района в 2020 году. Итоги
Фото: администрация Динского района

Работа полиции Динского района в 2020 году. Итоги

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8 часов назад Андрей РаппГазета РВСДинской районНовости Динского районаОМВД по Динскому районуОМВД Росии по Динскому районуОтчет начальника ОМВД по Динскому районуПолиция Динского района

Начальник отдела МВД России по Динскому району Андрей Рапп на 8-й сессии отчитался о деятельности полиции муниципалитета в 2020 году.

Вот основные тезисы.

  • На территории района не допущено проявление терроризма, а также чрезвычайных происшествий во время общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.
  • За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 1376 преступлений, при этом на 266 (16,1 %) снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2019 годом.
  • Уменьшилось количество совершенных краж имущества граждан (их 266), квартирных краж (477), краж сотовых телефонов (47), краж с банковского счета (27).
  • Раскрыто 151 тяжкое и особо тяжкое преступление (раскрываемость краж транспортных средств составила 70 %, краж автомобилей – 62 %, грабежей – 73 %, угонов – 80 %).
  • На 100 % раскрыты убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, угрозы убийством.
  • На 25 % увеличилось количество направленных в суд уголовных дел по линии следствия (289). В том числе на 18 % – с тяжким и особо тяжким составом преступления, на 66,7 % – уголовных дел, связанных с хищением денежных средств с банковского счета, на 133 % – грабежей.
  • Удалось снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах (309) и на улицах (219).
  • На 10 % снизилось число преступлений, которые совершили ранее судимые (157).
  • На 12 % снизилось число преступлений тех, кто состоит под административным надзором (7).
  • На 11 % снизилось число преступлений, которые совершены в состоянии опьянения (89).
  • На 5 % снизилось число преступлений на бытовой почве (51).
  • Подростковая преступность снизилась в два раза (на 126).

Планы на 2021 год

1. Информировать население о способах мошенничества и мерах по их профилактике.

2. Оперативно реагировать на незаконный оборот наркотических средств, наличие наркопритонов.

3. Организовать работу по пресечению алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Выявлять «неблагополучные» семьи, беспризорных детей, принимать меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

4. Снизить уровень аварийности на дорогах, обеспечить спокойствие граждан как в жилом секторе, так и в общественных местах.

5. Выявить превентивные составы преступлений (причинение побоев, легкого, средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством и другие), совершенных в быту.

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